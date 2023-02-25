Нальчик, 25 февраля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии группа сноубордистов спровоцировала сход лавины, под которой погиб один из них. Инцидент произошел 25 февраля на склоне Чегета. В настоящее время по данному факту организована проверка следственных органов, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

ИА REGNUM Кабардино-Балкария, Эльбрус

Предварительно установлено, что погибшему было 43 года, он приехал на отдых в республику из Воронежа. Туристы катались вне специально установленных зон катания, несмотря на предупреждение спасателей.

«Вместе с шестью участниками группы, нарушив требования к спуску строго по обозначенным трассам, выехали за их пределы и направились в сторону скал. Игнорируя предупреждение спасателей, они начали спуск, инициировав сход лавины, которая настигла одного из участников группы», — сказано в сообщении следственного управления.

В настоящее время в рамках доследственной проверки организовано проведение судебно-медицинских экспертиз.