Тбилиси, 25 февраля 2023, 20:25 — REGNUM Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого в мае 2022 года из тюрьмы в частную клинику «Вивамед», продолжает оставаться тяжёлым. Об этом 25 февраля сообщила журналистам его мать Гиули Аласания.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
European People’s Party

«Всё время повышена температура, иногда выше 38 градусов. У него невыносимые боли в суставах и сухожилиях, и он практически постоянно на обезболивающих», — сказала она.

Аласания добавила, что впервые в клинику к Саакашвили не пустили его сына. Причину не назвали. Ранее она рассказывала, что сама навещает сына дважды в день.

Напомним, ранее врачи «Вивамед» неоднократно говорили, что Саакашвили отказывается от части лекарств и принимает недостаточное количество пищи, что мешает его лечению. Кроме того, в последнее время он перестал разрешать ставить ему питательные капельницы. Сторонники экс-президента проводят акции протеста, заявляя, что его нужно выпустить на свободу по состоянию здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач сообщила об ухудшении состояния здоровья Саакашвили