Красноярск, , 20:15 — REGNUM В Красноярском крае произошел пожар на Назаровской ГРЭС. На одном из крупнейших производителей электроэнергии в Сибири загорелся маслоблок в машинном отделении. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 20:22 (16:22 мск). К тушению пожара были привлечены 46 сотрудников ведомства, использовалось 19 единиц техники. Уточняется, что пожару был присвоен второй ранг сложности.

Спустя более часа пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Полная ликвидация огня завершена к 23:06 (19:06 мск). По данным МЧС, пострадавших нет.

Как отмечается, Назаровская ГРЭС дает электроэнергию таким крупным регионам, как Кузбасс, Хакасия, Тува, не считая крупных городов Красноярского края.