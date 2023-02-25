Осло, , 20:08 — REGNUM В Осло обеспокоены тем, что в Грузии собираются принять закон о регистрации «агентов иностранного влияния». Об этом говорится в обнародованном 25 февраля заявлении МИД Норвегии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это отрицательно подействует на норвежско-грузинское сотрудничество. Норвегия призывает законодателей действовать, исходя из интересов демократии в Грузии», — говорится в заявлении.

Ранее критически о данном законопроекте отозвались в Европейской службе внешних связей, заявив, что он не соответствует ценностям ЕС. В парламенте Грузии на это ответили, что Брюссель сможет поучаствовать в обсуждении законопроекта.

Напомним, в парламент Грузии на прошлой неделе внесли законопроект, по которому НПО, НКО и СМИ, получающие более 20% из-за рубежа, должны регистрироваться и отчитываться о финансах. Это вызвало острую реакцию среди либеральной оппозиции в республике. Порядка 400 организаций подписались под петицией, где законопроект сравнивают с «репрессиями».

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