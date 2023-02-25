Вашингтон, 25 февраля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано сообщил, что произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам внешней политики, пишет American Thinker.

сentury21.com Джеймс Сориано.

«Президент Байден опровергает Кеннеди», — считает Сориано.

По его словам, если посмотреть на предшествовавшие конфликту события, становится ясно, что Вашингтон потерял самообладание, рьяно продвигая «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора».

Джеймс Сорианто подчеркнул, что именно НАТО усиливает эскалацию, толкая украинскую армию в бой.

Напомним, в знаменитой речи перед американскими студентами в 1963 году Кеннеди заявил, что США следует предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием, чтобы свести к нулю риск его применения.