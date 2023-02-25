Британский генерал заявил, что Россия может с помощью ВКС переломить ситуацию на Украине

Лондон, , 20:01 — REGNUM У России есть возможность переломить ситуацию в конфликте на Украине. Помочь в этом сможет российская военная авиация. Её применение поможет подавить остатки украинских средств противовоздушной обороны и повернуть ситуацию на поле боя в свою сторону. Такое мнение высказал в интервью изданию Daily Star британский генерал, бывший командующий объединенными силами армии Великобритании Ричард Бэрронс.

Военная авиация Function.mil.ru

Он считает, что активное применение авиации Россией произойдет уже в ходе весеннего наступления Вооруженных сил РФ.

«Мы увидим гораздо большую активность их ВВС», — заявил генерал.

До этого, как заметил Бэрронс, «российские самолеты и вертолеты не очень заметно участвовали в СВО».

Напомним, Минобороны России регулярно публикует данные об участии ВВС в выполнении задач в зоне спецоперации. Неделю назад, в частности, ведомство опубликовало видео боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны показали боевые вылеты истребителей ВКС России