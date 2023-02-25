Лондон, 25 февраля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. У России есть возможность переломить ситуацию в конфликте на Украине. Помочь в этом сможет российская военная авиация. Её применение поможет подавить остатки украинских средств противовоздушной обороны и повернуть ситуацию на поле боя в свою сторону. Такое мнение высказал в интервью изданию Daily Star британский генерал, бывший командующий объединенными силами армии Великобритании Ричард Бэрронс.

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Он считает, что активное применение авиации Россией произойдет уже в ходе весеннего наступления Вооруженных сил РФ.

«Мы увидим гораздо большую активность их ВВС», — заявил генерал.

До этого, как заметил Бэрронс, «российские самолеты и вертолеты не очень заметно участвовали в СВО».

Напомним, Минобороны России регулярно публикует данные об участии ВВС в выполнении задач в зоне спецоперации. Неделю назад, в частности, ведомство опубликовало видео боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС.