Киев, , 19:59 — REGNUM Пожар на складе лакокрасочной продукции в Киеве ликвидирован. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнём. Как поделился мэр города, впервые в столице к тушению пожара привлекли новейший робот пожаротушения, что значительно облегчило работу пожарных.

«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали», ― написал Кличко.

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По его словам, пострадавших в результате возгорания нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре в Подольском районе Киева мэр Виталий Кличко сообщил днём 25 февраля. Горение началось со склада «на территории одного из предприятий». Огонь распространился на площади почти 2 тыс. кв. м. Для борьбы с огнём было привлечено было 18 единиц техники и примерно 90 спасателей. О причинах возгорания не сообщается.