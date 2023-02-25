Москва, 25 февраля, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В ходе розыгрыша Континентальной хоккейной лиги определились все пары команд, которые будут в 2023 году бороться за Кубок Гагарина. Турнирная таблица стала известна 25 февраля после победы минского «Динамо» в игре с подмосковным «Витязем» со счетом 2:1.

Алексей Даничев/РИА Новости Минский хоккейный клуб «Динамо»

Белорусский клуб, набрав 68 очков, обошёл московский «Спартак» с 64 очками, заняв восьмое место среди команд, допущенных в плей-офф. В рамках розыгрыша пройдет ещё ряд игр с участием ЦСКА, «Локомотива», «Торпедо», московского «Динамо» и «Северстали», но при любом исходе матчей турнирная таблица не изменится.

За Кубок Гагарина поборются «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик», входящие в Восточную конференцию КХЛ. От Западной будут СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» (Москва), «Витязь», «Северсталь» и «Динамо» (Минск).

Напомним, матчи плей-офф начнутся 1 марта. Первая игра состоится между минским «Динамо» и СКА в Санкт-Петербурге.