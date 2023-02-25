Берлин, , 19:47 — REGNUM Акция возле российского танка T-72 в Берлине якобы в память о начале спецоперации на Украине, пошла не по плану, сообщает телеграм-канал военкоров Русской весны.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жители Германии начали приносить к танку цветы и говорить слова поддержки в адрес России», — говорится в сообщении.

Очевидцы говорят, что граждане Германии несут цветы именно в память о погибших русских освободителях.

По замыслу активистов, которые установили 24 февраля на платформе перед диппредставительством России танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи, этот танк должен был «напоминать о победах Вооруженных сил Украины».

Напомним, 25 февраля у Бранденбургских ворот в центре Берлина проходит многотысячная демонстрация в поддержку усилий по достижению мира на Украине. Участники акции выступают против поставок вооружения Киеву и эскалации конфликта, а также за скорейшее проведение мирных переговоров.

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