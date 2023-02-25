Екатеринбург, 25 февраля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Вратарь молодёжной команды футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Давыд Алексеев скончался в возрасте 19 лет. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

Цитата из видео с канала: Mundo Del futbol Давыд Алексеев

«Не стало Давыда Алексеева, бывшего голкипера «Урала-2» и «Урала-М». Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста», ― говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

О причинах смерти футболиста не сообщается.

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Напомним, в 2021 году Алексеев был приглашён на сборы с основным составом «Урала» и даже играл в товарищеских матчах.