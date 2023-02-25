Нью-Дели, , 19:41 — REGNUM Итоговый документ встречи глав министерств финансов и национальных банков стран G20 приняли без позиции по Украине. Его не опубликовали, так как у Китая и России были возражения. Об этом сообщила 25 февраля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Нирмала Ситхараман Ministry of Finance

По её словам, коммюнике не было опубликовано, так как «у России и Китая были оговорки».

«Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», — рассказала индийский министр.

Ранее сообщалось, что в Индии не намерены упоминать термин «война» в каких-либо совместных заявлениях G20 по отношению к ситуации на Украине. Также в минфине Индии отметили по итогам встречи глав минфинов, что «большинство членов решительно осудило» конфликт на Украине, так как он негативно влияет на мировую экономику.

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