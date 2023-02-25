Нью-Дели, 25 февраля 2023, 19:41 — REGNUM Итоговый документ встречи глав министерств финансов и национальных банков стран G20 приняли без позиции по Украине. Его не опубликовали, так как у Китая и России были возражения. Об этом сообщила 25 февраля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Нирмала Ситхараман
Нирмала Ситхараман
Ministry of Finance

По её словам, коммюнике не было опубликовано, так как «у России и Китая были оговорки».

«Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ», — рассказала индийский министр.

Ранее сообщалось, что в Индии не намерены упоминать термин «война» в каких-либо совместных заявлениях G20 по отношению к ситуации на Украине. Также в минфине Индии отметили по итогам встречи глав минфинов, что «большинство членов решительно осудило» конфликт на Украине, так как он негативно влияет на мировую экономику.

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