Назарово, Красноярский край, , 19:36 — REGNUM В Красноярском крае на Назаровской ГРЭС возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 20:22 по местному времени 25 февраля поступило сообщение о загорании на Назаровский ГРЭС», ― уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что был объявлен ранг сложности пожара №2.

Спустя более часа возгорание удалось локализовать на площади 40 кв. м. Всего к ликвидации пожара привлекались 65 человек и 24 единицы техники.

В 23:06 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.