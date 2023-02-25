Махачкала, , 19:25 — REGNUM В Дагестане по делу о хищении газа на сумму 150 млн рублей арестованы четверо подозреваемых. Установлен факт совершения хищения газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств.

Коррупция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону, среди подозреваемых заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», техник по метрологии территориального управления по Карабужахкентскому району ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», специалист по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства.

Пока идет следствие, четверо подозреваемых будут находиться под стражей. Срок меры пресечения — два месяца.

Напомним, в 2019 году по делу о хищении газа в особо крупном размере в Карачаево-Черкесии были арестованы отец и сын Арашуковы. В ходе расследования дела был привлечен к следствию также ряд топ-менеджеров в газовой сфере на всём Северном Кавказе.

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