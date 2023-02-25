Украина, 25 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. На Украине продолжают бороться с памятниками советским военачальникам. Так, бюст советского генерала Ивана Третьяка демонтировали в городе Хорол Полтавской области. Работы по сносу скульптуры провели 25 февраля.

Полтавський офіс УІНП Бюст советского генерала Ивана Третьяка демонтировали в городе Хорол Полтавской области

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Как пояснил в беседе с украинским изданием «Суспильне» региональный представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар, снос бюста был осуществлён в соответствии с распоряжением главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

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Напомним, советский военачальник и генерал армии Иван Третьяк закончил войну в 22 года в звании подполковника. Был несколько раз серьёзно ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Удостоен звания Героя Советского Союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в Мариинском парке был демонтирован памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Всего же только в украинской столице в рамках так называемой масштабной кампании по «дерусификации» и «десоветизации» планируется снести 296 объектов: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.