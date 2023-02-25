В Венгрии Качеру посоветовали обратиться к врачу после нецензурной брани

Будапешт, , 19:15 — REGNUM Власти Венгрии считают, что министру иностранных дел Словакии Растиславу Качеру следует обратиться к врачу после нецензурной брани в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так прокомментировал журналистам ситуацию глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Растиславу Качеру следует обратиться к врачу со своими личными проблемами», — сказал Гуйяш.

Говоря об этой ситуации, глава канцелярии премьер-министра Венгрии также дал понять, что государство считает нынешнее правительство Словакии временным. По словам венгерского политика, Будапешт намерен вести переговоры с этой страной только тогда, когда там будет создано «постоянное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его политику, будто бы играющую на руку президенту России Владимиру Путину.