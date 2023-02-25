Стамбул, Турция, 25 февраля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган в ходе встречи 25 февраля в Стамбуле обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также нормализацию отношений Баку и Еревана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

«Провели обмен мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и по мирной повестке», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев отметил, что соболезнует по случаю гибели людей в результате землетрясений. Он подчеркнул, что Азербайджан будет и дальше помогать Турции преодолевать последствия разрушений.

Сообщается, что Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку и высоко оценил решимость и смелость азербайджанских врачей и спасателей, приехавших в Турцию на помощь.

Напомним, ранее Алиев заявил, что в рамках нормализации отношений с Арменией готов пойти на переговоры с общественностью Нагорного Карабаха, если там не будет госминистра Арцаха Рубена Варданяна. 23 февраля Варданян ушёл в отставку.