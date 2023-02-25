Киев, , 19:11 — REGNUM В Киеве удалось локализовать пожар на складе лакокрасочной продукции. Возгорание произошло 25 февраля в Подольском районе города, сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По его словам, в настоящее время пожар локализован, тушение огня продолжается. Площадь пожара составляет около 2 тыс. квадратных метров. О причинах пожара не сообщается.

Ранее местные жители выложили в соцсетях видео, снятое вблизи пожара. Сообщалось, что горит завод вблизи Оболони. Причины пожара не уточняются. Видно, что над многоэтажными домами поднимается черный дым.

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