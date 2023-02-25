Вашингтон, , 18:59 — REGNUM США не будут оказывать Украине помощь в захвате Крыма. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, несмотря на официальную позицию США, что Вашингтон поддержит Украину и Крым должен быть под контролем Киева, за этими словами ничего не стоит.

«Эта риторика никак не повлияет на ситуацию, и тем более не приведет к победе в конфликте», — пояснил Риттер.

Американский эксперт считает, что встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве была очередным шагом, направленным на укрепление имиджа Белого дома, но не подразумевает каких-то конкретных шагов с американской стороны.

«США — это не бездонная яма, у которой есть бесконечные запасы боеприпасов», — подчеркнул аналитик.

Скотт Риттер также добавил, что США могут пересмотреть военные пакеты помощи киевскому режиму из-за обострения ситуации на Тайване.

Ранее китайская газета Global Times написала, что заявления США о важности глобального мира превратились в иллюзию из-за желания к гегемонии.