Будапешт, , 18:55 — REGNUM Конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы НАТО гарантировала, что Украина в ближайшей перспективе не стала бы членом альянса. Такое мнение высказал 25 февраля на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он признал, что Россия несет полную ответственность за решение о проведении спецоперации на Украине, отметив, что «с юридической точки зрения ответственность на 100% ложится на Россию». Однако, что касается политической стороны, то тут есть вопросы к НАТО.

По его словам, «если бы НАТО дала гарантии, что Украина не вступит в состав этой организации в долгосрочной перспективе», то начала спецоперации «удалось бы избежать или это была бы просто надуманная причина».

Ранее Гергей Гуйяш сообщил, что в правительстве Венгрии высоко оценили мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта.

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