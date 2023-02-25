Артемовск, , 18:54 — REGNUM В Артёмовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики вооружённые формирования Украины взорвали дамбу. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Два майора».

ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске, вода заливает улицы Телеграм — канал Два майора

На опубликованном видео виден бурлящий поток воды. В сообщении отмечается, что сейчас вода из Северного ставка ушла и заливает Ступки и нижние улицы.

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«Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», ― указано в сообщении.

По словам источников, это произошло на фоне успехов российских сил в Ягодном. Отмечается, что на северном участке артёмовского фронта российские подразделения постепенно создают угрозу окружения города, силы ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, несмотря на большие потери.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения Вооружённых сил России ведут бои в районе центра Артёмовска. По его словам, инициатива в руках российских военных, и сдача города украинскими подразделениями является необратимым процессом, вопросом времени.

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