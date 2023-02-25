Мадрид, 25 февраля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В Мадриде противники политики НАТО и отправки вооружений Киеву провели марш 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Джорди Бойшареу /РИА Новости Сотрудники испанской полиции в Мадриде.

По данным журналистов, акцию организовало Народное собрание против войны, включающее в себя ряд организаций. На акции были лозунги: «Против всех войн, против всех блоков», «Прочь НАТО, прочь военные базы», «Нет отправке оружия», «Долой милитаристские бюджеты».

«Очевидно, что разрешение этого конфликта не произойдет благодаря вмешательству НАТО и империалистической Европы», — заявила на акции одна из организаторов.

Сообщается, что марш остановился возле здания МИД Испании, где участники провели митинг. Они заявили, что выступают против увеличения военных расходов в бюджете страны, и потребовали направлять средства на социальную поддержку населения с учётом роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания.

Стоит отметить, что в Испании регулярно выступают против того, чтобы страна оказывала военную помощь Киеву. 18 февраля министр социальных прав и повестки 2030 Испании Ионе Беларра, лидер партии «Подемос» («Мы можем»), входящей в правящую коалицию, призвала правительство страны прекратить содействовать эскалации конфликта на Украине.