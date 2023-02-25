Яунде, , 18:42 — REGNUM Во время благотворительного забега в Камеруне сдетонировало три самодельных взрывных устройства, передает BFM TV со ссылкой на местную полицию.

Теракт в Камеруне Цитата из видео

По уточненной информации, бомбы взорвались на обочине дороги в момент, когда десятки спортсменов пробегали мимо.

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка Амбазонии, непризнанного государственного образования на юго-востоке Камеруна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Камеруна 25 февраля прогремела серия взрывов во время забега. Пострадали по меньшей мере 19 спортсменов.