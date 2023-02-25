Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Страны мира должны продолжить оказывать помощь Турции и Сирии, которые пострадали от серии разрушительных землетрясений. С таким призывом на встрече в индийском Бангалоре выступили министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой двадцатки» (G20).

Иван Шилов ИА REGNUM После землетрясения

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Присутствующие на встрече выразили солидарность с турецким народом и «глубочайшие соболезнования сирийскому народу, который также пострадал от катастрофических землетрясений», а также семьям погибших.

«Мы ценим уже оказанную гуманитарную помощь и призываем членов и многосторонние учреждения продолжать оказывать всю возможную помощь в целях восстановления и реконструкции», ― указано в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля. Подземные толчки и последовавшие за ними афтершоки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии.

В Турции, по последним данным, число жертв сейсмособытия превысило 4,2 тыс. человек. В Сирии в результате землетрясения погибли более 5,8 тыс. граждан.