Москва, , 18:31 — REGNUM Педагоги России находятся на линии фронта за будущее страны. Они заслуживают огромной благодарности всего общества. Об этом заявил 25 февраля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

Сергей Кириенко Фонд Росконгресс

«То, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия фронта за будущее», — заявил Кириенко.

По его словам, те, кто занимается передачей знаний будущим поколениям и воспитывает талантливых детей, — это настоящие профессионалы. Эти люди заслуживают «колоссального уважения и огромной благодарности», причем не только от своих воспитанников и их родителей, но и от всей страны.

Как отметил Кириенко, тот факт, что 2023 год президент России Владимир Путин объявил годом педагога-наставника, говорит о том, будущее страны зависит от того, каким вырастет будущее поколение российских граждан.

По словам замруководителя администрации президента РФ, развязанная в настоящее время Западом война против России ведется в том числе и «за умы и души совсем молодых ребят».

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