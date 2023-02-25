Яунде, 25 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. На юго-западе Камеруна пострадали по меньшей мере 19 спортсменов из-за серии взрывов, прогремевших 25 февраля во время ежегодного массового забега, сообщает Reuters.

Цитата из видео Теракт в Камеруне

Уточняется, на одном из участков дистанции, длина которой составляет 38 км, 25 февраля прогремели взрывы. Всего в соревновании участвовали 529 спортсменов. В результате 19 человек пострадали, троим потребовалось помощь хирургов. О погибших не сообщается.

Службы безопасности Камеруна назвали случившееся террористический актом. Предположительно, взрывы организовали сепаратисты, добивающиеся отделения от Камеруна юго-западных районов.