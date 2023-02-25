Магас, 25 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал внесение своего имени в персональный санкционный список Госдепа США. По его мнению, ограничения никак не смогут повлиять на его жизнь.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

Госдеп США внес 57 руководителей регионов РФ в новый персональный санкционный список, в числе фигурантов которого оказался и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Вместе с ним в перечень попали хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор НАО Юрий Бездудный и другие руководители субъектов. Калиматов уже не в первый раз оказывается включен в санкционные списки — ранее в подобный перечень его внесли власти Великобритании: наложенные британской стороной ограничения предусматривают запрет на поездки в страну и заморозку счетов и активов в Соединенном Королевстве.

Что касается ограничений, наложенных Госдепом США, фигурантам списка может грозить изъятие имущества и блокировка денежных переводов и счетов в американских банках. В документе уточняется, что губернаторов регионов РФ включили в список из-за поддержки спецоперации и призывов граждан к участию в ней.

Калиматов отреагировал на шаг Госдепа в своем Telegram-канале, прокомментировав решение американского внешнеполитического ведомства. Он указал, что США предпринимают безуспешные попытки развалить Россию, однако это лишь укрепляет фигурантов списка на правильном созидательном пути. Глава Ингушетии обратил внимание, что санкции никак не повлияли на его жизнь сейчас, и этого не произойдет в будущем. Он отметил, что не имеет имущества и финансовых активов за границей, а значит, санкции не имеют значения.

«Никогда не мыслил свою жизнь вне России. Здесь я родился, вырос, наша страна дала мне образование, работу, карьерный рост и многое другое», — подчеркнул Калиматов.

Глава республики напомнил, что спецоперация на Украине стартовала ровно год назад, и на протяжении всего этого времени он являлся ее сторонником и всячески поддерживал ее участников. Калиматов заявил, что готов продолжать данный курс до тех пор, пока СВО не будет завершена и Россия не одержит в ней победу. Как отметил руководитель субъекта, он в полной мере доверяет президенту Владимиру Путину, борьба которого направлена на то, чтобы «Россия оставалась сильной и успешной». Калиматов пообещал продолжать действовать совместно с президентом России, чтобы тот мог привести к завершению начатое им важное дело.

СВО глава Ингушетии охарактеризовал как «общую справедливую борьбу за сохранение нашей Родины», а также назвал главные ценности России — высокую духовность и нравственность, традиции и обычаи, высокую ответственность, дружбу и единение между живущими здесь народами.

Летом прошлого года в своем интервью РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума Калиматов уже высказывался относительно влияния санкций на экономику Ингушетии. По его словам, западные санкции имели обратный эффект и, напротив, позитивным образом сказались на экономической ситуации в регионе. Как заметил руководитель субъекта, благодаря ограничениям произошел рост конкуренции среди местных производителей, и санкции Запада сыграли роль мотивирующего фактора. Импортозамещение, по его словам, открыло перед производителями огромные возможности для реализации их потенциала, а также помогло им включиться в рыночную конкуренцию на совершенно ином уровне.

Ингушетия, как указал Калиматов, продемонстрировала повышение главных экономических показателей. Здесь выросли объем промышленного производства, объем сельскохозяйственной продукции, оборот розничной торговли, объем платных услуг. По словам главы субъекта, Ингушетия сосредоточена на развитии агропромышленного комплекса и активно работает в данном направлении, создавая новые предприятия, увеличивая посевные площади и реализуя госпрограммы, направленные на поддержку аграриев. На эти цели в прошлом году было предусмотрено более 375 миллионов рублей.