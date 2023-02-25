Чувашия, 25 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с большим числом пострадавших и одним погибшим произошло 25 февраля в Чувашии. При столкновении двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них и получили травмы еще пять человек, среди которых двое — несовершеннолетние. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автоавария случилась около 15:00 на трассе М-7 в Моргаушском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Во время столкновения сам водитель погиб, получили травмы трое его пассажиров, а также водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 24 февраля в результате лобового столкновения двух легковых автомашин погибли семь человек, еще двое доставлены в больницу.