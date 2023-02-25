Молдавия, 25 февраля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Молдавия получит от Японии $100 млн на развитие в целом ряде областей. Такое заявление 25 февраля сделал вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Он уточнил, что обещание помочь Молдавии Токио дал в ходе недавнего саммита G7, прошедшего онлайн с участием лидеров стран «Большой семёрки».

«Япония через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделяет Молдавии кредит в размере 100 млн долларов», ― уточнил в сообщении в телеграм-канале глава МИД республики.

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Он также добавил, что помощь «предназначена для укрепления возможностей государства», а также для реализации «множества проектов развития в различных областях, включая медицину, энергоэффективность, сельское хозяйство, образование, охрану окружающей среды и гендерное равенство».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года молдавский президент Майя Санду посетила с рабочим визитом Японию. Тогда в ходе брифинга она заявила, что Япония выразила беспокойство тяжёлым положением Молдавии и поможет республике в области здравоохранения, продовольствия и энергетики.

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Как уточнил премьер-министр Японии Фумио Кисида, новый пакет поддержки для Молдавии будет предоставлен на сумму 2,9 млрд иен, или $22 млн.