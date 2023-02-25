Бангкок, , 18:29 — REGNUM Делегация министерства иностранных дел Грузии прибыла в Бангкок, где прошли переговоры с представителями МИД Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Грузия и Таиланд подписали два меморандума в Бангкоке mfa. gov. ge

«В ходе консультаций была подчёркнута важность развития отношений между двумя странами в сферах туризма, культуры, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также образования, а также необходимость углубления торгово-экономических связей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были подписаны меморандумы о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Грузии и Таиланда, а также между дипломатическими институтами при министерствах иностранных дел двух стран.

Сообщается, что стороны договорились совершенствовать правовую базу для развития отношений. Упор в переговорах был сделан на сотрудничестве в сфере туризма.

Стоит отметить, что это — второй раунд переговоров между делегациями Таиланда и Грузии, предыдущий был в ноябре 2022 года. В грузинском парламенте Грузии ранее была создана группа дружбы с Таиландом.