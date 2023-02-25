Минобороны РФ показало подготовку экипажей десантников в тылу СВО
Москва, 25 февраля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации.
Отмечается, что в боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Ими с максимального расстояния уничтожается бронетехника противника.
Все цели поражаются метким огнем из 30-мм автоматической пушки. В случае более близкого контакта цели уничтожаются из 7,62-мм пулемета ПКТ и автоматического гранатомета АГ-30, которые также входят в боевой модуль «Бережок».
По данным МО РФ, тренировки работы на данных модулях подразделениями десантников проводятся ежедневно по несколько часов. После работы по целям экипажи на максимальной скорости отводят свои машины с огневого рубежа под прикрытием дымовой завесы.