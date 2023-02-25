Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индии не стали комментировать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который на днях был предложен Пекином.

A.Savin Здание секретариата в Нью-Дели

«Я не думаю, что было бы правильно, если бы я говорил о китайской формуле мира», ― заявил 25 февраля на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.

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Он считает, что обо всех подробностях лучше будет «спросить китайскую сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Китай представил план из 12 пунктов, выполнение которых, по мнению Пекина, приведёт к урегулированию конфликта на Украине. Так, ключевым звеном документа является прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

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Также звучит призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, разрешить гуманитарный кризис, прекратить односторонние санкции.

Президент США Джо Байден, комментируя предложения Китая, заявил, что обнародованный Пекином план представляет выгоду только для России.