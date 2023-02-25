Донецк, 25 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в субботу, 25 февраля, обстреляли Петровский район города Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

По информации источника, факт обстрела по направлению н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район) был зафиксирован в 17:30 по местному времени. Всего было выпущено 20 ракет из украинских РСЗО.

Ранее представитель Следственного комитета России по Запорожской области в беседе с журналистами сообщил об обстреле Васильевки из гаубиц M777 производства США.