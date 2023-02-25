Санкт-Петербург, 25 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. На два месяца арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурга Куйбышевский районный суд города. Об этом 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что обвиняемого поместили под арест до 23 апреля 2023 года, и добавляется, что он не возражал против заключения под стражу, а также частично признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов предъявлено мужчине, который 24 февраля напал на сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге и ранил его.