Будапешт, 25 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В правительстве Венгрии высоко оценили мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта. По словам главы канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, он может стать основой для решения проблемы.

Soeren Stache/ globallookpress.com Гергей Гуйяш

«Мы видим, что в последние недели в мире стал сильнее звучать голос разума. Китайцы также опубликовали мирный план, который может стать хорошей основой», — заявил 25 февраля чиновник журналистам.

По словам Гуйяша, правительство Венгрии выступает за мирный путь в решении украинского конфликта.

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Ранее о китайском плане урегулирования конфликта на Украине высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью телекомпании CNN он заявил, что при решении этого вопроса долдны уважаться «суверенитет и территориальная целостность всех стран мира».