Астана, 25 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Около 400 грузовых машин из Казахстана не могут выехать из Польши из-за того, что в стране запретили проезд фур в Белоруссию, кроме транспорта ЕС. Об этом 25 февраля сообщает портал zakon. kz, ссылаясь на данные комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что Астана ведёт переговоры с Варшавой и Вильнюсом, обсуждается вариант выезда грузовиков через Литву. Литовской стороне передали список казахстанских фур, которые застряли в Польше.

По данным журналистов, с Вильнюсом определена квота грузоперевозок до конца 2023 года.

Стоит отметить, что в ходе противостояния Минска и Варшавы польские власти сначала запретили белорусским фурам проезжать по территории Польши. Полный запрет на выезд в Белоруссию для грузовиков, зарегистрированных не в ЕС, действует с 21 февраля. Минск в ответ запретил проезд польских фур по территории Белоруссии.