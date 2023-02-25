Москва, 25 февраля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Российская актриса Дина Корзун, которая известна по роли глухой танцовщицы в картине Валерия Тодоровского «Страна глухих», где она снималась вместе с Чулпан Хаматовой, после 13 лет, проведённых за границей, решила вернуться на родину. О причинах такого решения она рассказала в интервью на Youtube-канале своей коллеги Ольги Будиной.

Александр Щербак/ТАСС Дина Корзун

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Актриса последние годы жила в Лондоне и Швейцарии. А теперь со своим мужем-швейцарцем Луи Франком и двумя дочерями — Италой и Софией ― приехала в Россию.

«Сейчас это самое безопасное место», — заявила она.

«За последние 13 лет я стала невероятным патриотом нашей Родины… А окончательное осмысление началось где-то с 2017 года. Что-то начало происходить во всем мире и стала понятна неизбежность того, что происходит сегодня», ― пояснила Корзун.

Актриса призналась, что на Западе Россию «категорически не воспринимали, как бы она ни старалась вписаться в контуры западного мира и дружить».

Она также рассказала о своих впечатлениях от общения с родственниками своего супруга и друзьями его семьи. По её словам, эти люди из высшего общества неприязненно относятся к русским и всему русскому, с гордостью демонстрируя «своих фашистских предков в офицерских мундирах».

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«Внутри у меня происходили невидимые взрывы. Я смотрела и не могла поверить, что люди не прошли переоценку… Они не просто гордятся, они продолжают эту философию… Там у сильных мира сего и тех, кто принимает какие-то решения есть… высокомерная русофобия», ― подчеркнула актриса.

Дина Корзун добавила, что сейчас её дети пошли в русскую школу, хотя всю жизнь учились на английском языке.

«Мы счастливы. Я очень рада, что мы здесь», ― поделилась артистка.

Как сообщало ИА REGNUM, коллега Корзун по цеху актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», после начала спецоперации на территории Украины выехала с семьей из России в Латвию, осудив действия властей России.