Грозный, 25 февраля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Специальная операция России на Украине запустила механизмы, которые должны привести к смене существующего до сих пор миропорядка. Россия стоит на стороне тех, кто избавит мир от губительной идеологии, провозглашающей не свойственные нормальным людям ценности. В том, что она одержит победу, не приходится сомневаться, поскольку Россия стоит на стороне Всевышнего. Такое мнение высказал 25 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Здравомыслящие люди понимают, что мы сегодня стоим на пороге значительных перемен. Специальная военная операция запустила важные механизмы, которые неизбежно приведут к смене устоявшегося миропорядка», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Кадыров, «сегодня весь мир разделился на два лагеря». Один из них сохраняет духовные и традиционные ценности, другой — презирает всё, что призвано служить на благо человечества.

Запад, по мнению Кадырова, «порождает противоестественные, омерзительные во всех смыслах этого слова ценности». Он также отметил, что о том, что Россия и её защитники стоят на правильной стороне, которая «избавит этот мир от проклятого явления», говорят «небывалое движение и беспокойство в рядах войск сатаны».

По словам главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов справедливо заметил, что в настоящее время каждый должен определиться, на чьей он стороне. Как подчеркнул Кадыров, победа будет за теми, кто на стороне Всевышнего.

Ранее сообщалось, что 24 февраля главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Он стал первым, кому присвоено это звание.