Воздушную тревогу на Украине отменили
Киев, 25 февраля 2023, 17:36 — REGNUM Введённую 25 февраля после 16:55 мск воздушную тревогу на Украине отменили. Режим действовал на всей территории страны полчаса.
Кроме того, украинские власти ввели режим воздушной тревоги на территории тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые пока находятся под контролем ВСУ.
Аналогичная ситуация была утром 25 февраля: по всей Украине объявили воздушную тревогу, но уже через полчаса режим был отменён.
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