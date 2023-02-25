Киев, , 17:36 — REGNUM Введённую 25 февраля после 16:55 мск воздушную тревогу на Украине отменили. Режим действовал на всей территории страны полчаса.

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Кроме того, украинские власти ввели режим воздушной тревоги на территории тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые пока находятся под контролем ВСУ.

Аналогичная ситуация была утром 25 февраля: по всей Украине объявили воздушную тревогу, но уже через полчаса режим был отменён.

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