Киев, 25 февраля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Введённую 25 февраля после 16:55 мск воздушную тревогу на Украине отменили. Режим действовал на всей территории страны полчаса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Кроме того, украинские власти ввели режим воздушной тревоги на территории тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые пока находятся под контролем ВСУ.

Аналогичная ситуация была утром 25 февраля: по всей Украине объявили воздушную тревогу, но уже через полчаса режим был отменён.