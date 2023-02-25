Вильнюс, 25 февраля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Литве не могут оперативно ликвидировать или уменьшить очереди фур на въезде в Белоруссию. Об этом 25 февраля заявил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис в эфире радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Должностные лица трудятся изо всех сил, но очередь стоящих на границе машин не уменьшается», — заявил Гедрюс Мишутис.

По его словам, даже если удвоить число сотрудников пограничной службы, результата это не даст, так как имеющаяся инфраструктура физически не способна пропускать такое число грузовиков.

По последним данным, в очереди на переходе в населенном пункте Медининкай стоят 570 грузовых автомобилей. Суммарно на литовско-белорусской границе, где работают четыре пропускных пункта, стоят более 1 тыс. фур. Такая ситуация вызвана решением Польши закрыть пункты пропуска грузовиков.

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