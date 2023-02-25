Киев, 25 февраля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Площадь пожара в Подольском районе Киева составляет 2 тыс. кв. м, 25 февраля сообщает киевский мэр Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Глава города сообщил, что горение началось со склада «на территории одного из предприятий». «Горение на площади около 2 тыс. кв. м», — пишет Кличко.

По его данным, для борьбы с огнём было привлечено 18 единиц техники и примерно 90 спасателей. Пожар пока не локализован.

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Ранее Кличко выложил у себя в телеграм-канале фото, на котором виден чёрный дым, сообщив о пожаре в Подольском районе украинской столицы.