Власти Венгрии назвали условием для визита Орбана в Киев восстановление прав венгров в Закарпатье

Будапешт, , 17:21 — REGNUM От подвижек в вопросе восстановления прав этнических венгров в Закарпатской области Украины будет зависеть визит в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 25 февраля заявил журналистам глава канцелярии председателя венгерского правительства Гергей Гуйяш.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил глава канцелярии председателя правительства Венгрии, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о подготовке визита Орбана в Киев, однако венгерская сторона собирается добиваться от Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая возможность получения образования на родном языке.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от этого также будет зависеть, состоится ли поездка [премьер-министра]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Будапешт никогда не станет поддерживать антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики.