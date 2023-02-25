Будапешт, 25 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. От подвижек в вопросе восстановления прав этнических венгров в Закарпатской области Украины будет зависеть визит в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 25 февраля заявил журналистам глава канцелярии председателя венгерского правительства Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Как напомнил глава канцелярии председателя правительства Венгрии, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о подготовке визита Орбана в Киев, однако венгерская сторона собирается добиваться от Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая возможность получения образования на родном языке.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от этого также будет зависеть, состоится ли поездка [премьер-министра]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Будапешт никогда не станет поддерживать антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики.