Лидер партии «Шор» потребовала от властей Молдавии не втягивать страну в вооружённый конфликт

Кишинёв, , 17:27 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр республики Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу должны прекратить воинствующую риторику, так как это может втянуть страну в вооружённый конфликт. С таким заявлением 25 февраля выступила в прямом эфире в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зампред партии «Шор» Марина Таубер.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер © EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

«Граждане Молдовы хотят мира. Нет ни одного человека в стране или диаспоре, который бы выступал за вооруженный конфликт», — сказала Таубер.

Она добавила, что заявления руководства Молдавии также негативно влияют на экономическую ситуацию, так как инвесторы не будут вести бизнес в стране, где есть высокие риски дестабилизации. Таубер также обвинила проправительственные СМИ в нагнетании истерии.

Напомним, действующие власти Молдавии около полутора лет проводят антироссийскую политику. Они разрывают экономические связи с РФ, попутно обвиняя Россию в нарастающих из-за этого проблемах. Кроме того, Санду и Речан требуют вывода российских миротворцев из Приднестровья. В то же время Киев стягивает военные силы к приднестровской границе.

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