Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщает 25 февраля пресс-служба администрации губернатора города.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

«На территории Санкт-Петербурга 26 февраля с 5 до 23 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.

В Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного и северного ветра до 15–18 м/с. В связи с этим жителей просят быть осторожными.

Синоптик Александр Колесов 25 февраля предупредил жителей Санкт-Петербурга о похолодании 27 февраля до -10…-12 градусов.