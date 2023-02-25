Санкт-Петербург, 25 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного ветра, сообщает 25 февраля пресс-служба администрации губернатора города.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

«На территории Санкт-Петербурга 26 февраля с 5 до 23 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.

В Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного и северного ветра до 15–18 м/с. В связи с этим жителей просят быть осторожными.

Синоптик Александр Колесов 25 февраля предупредил жителей Санкт-Петербурга о похолодании 27 февраля до -10…-12 градусов.