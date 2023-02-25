Мелитополь, , 17:15 — REGNUM Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, то Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление на южном направлении в конце марта.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку», — сказал Рогов.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», на данный момент ВСУ концентрируют свои войска и возводят укрепрайоны в Днепропетровской области, территории, подконтрольной Киеву.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что санкции США против российских компаний, обслуживающих Запорожскую АЭС, свидетельствуют о признании Вашингтоном ЗАЭС собственностью России.

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