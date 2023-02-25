Киев, 25 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Воздушную тревогу во всех украинских областях объявили вечером 25 февраля. В 16:55 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Затем в 16:56 мск этот режим распространился на Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Черкасскую, Днепропетровскую, а также Житомирскую, Хмельницкую и Винницкую области.

В 16:57 мск воздушная тревога объявлена была в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Харьковской областях.

В 16:58 мск тревогу объявили в Одесской и Тернопольской, а в 16:59 мск — в Сумской области.