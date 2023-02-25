Херсон, , 17:08 — REGNUM В Таврийске и Каховке Херсонской области обнаружили тайники с оружием и боеприпасами. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полицейские осмотрели домовладение жителя Таврийска, где обнаружили и изъяли 150 патронов калибра 5,45 мм. <…> Также полицейские осмотрели квартиру жителя Каховки. В ванной обнаружили и изъяли семь предметов, визуально похожих на взрыватели к гранатам», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских служб в ходе проведения антитеррористических мероприятий в Запорожской области задержали мужчину, прятавшего в схроне летальное оружие и боеприпасы.

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